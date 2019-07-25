Первая партия Brilliance V3 прибыла к российским дилерам

При этом пока точную дату старта продаж китайского кроссовера российский офис не озвучивал. Впрочем, официально в компании не объявляли о появлении модели в стране, при этом первую партию кроссоверов уже заметили у дилеров.

На российском рынке, как уже сообщалось ранее, Brilliance V3 будет представлен в четырех комплектациях, да и к тому же у нас будет представлен дорестайлинговый вариант. Модель в России предложат с одним двигателем в четырех комплектациях.

Так, Brilliance V3 будет оснащен 1,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 107 л.с. Пару силовой установке составит автоматическая или механическая коробки передач.