Первая партия премиального кроссовера уже поступила к дилерам, а его официальные продажи стартуют в следующем месяце.



Премиальный внедорожник Changan CS75 Plus приехал к дилерам в качестве выставочных образцов, а по сути автомобиль является роскошным вариантом обычного Changan CS75.

Он будет доступен в обычной и спортивной версии с приставкой к названию S. Последний будет отличаться более спортивной внешностью, где предложат красные акценты, 20-дюймовые колесные диски, задний диффузор, а также иной передний бампер.

Габариты внедорожника составят: 4 700/1 865/1 700 мм, колесная база – 2 710 мм. Линейка двигателей будет представлена турбированными моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра.

Их мощность, работая в паре с восьмискоростным автоматом составит 178 и 233 л.с. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

В списке оснащенности заявлено до 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, отделка салона кожей, панорамная крыша с люком, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

Предварительная стоимость новинки составит 115 тыс. юаней или чуть более 1 млн рублей.