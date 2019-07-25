Renault Captur в Европе стал самым популярным SUV в июне

Исследовательская компания JATO Dynamics опубликовала данные по продажам автомобилей за прошлый месяц на европейском рынке.

Так, стало известно, что Renault Captur в Европе стал самым продаваемым SUV по итогам июня с результатом 28 186 реализованных экземпляров, что на 5,2% больше.

С такими объёмами продаж модель ворвалась еще и в тройку европейских бестселлеров, уступив лишь Volkswagen Golf и Renault Clio.

Первый был продан в количестве 37 569 ед., что на 13,9% меньше, а второй разошелся тиражом в количестве 35 972 штук, что на 9,9% хуже.

На четвертом месте европейского рейтинга оказался Volkswagen Polo. Его показатель продаж составил 24 005 ед., что меньше на 31,1%.

В пятерку вошел Dacia Sandero с показателем 23 150 проданных единиц, что на 4,5% больше. В десятке самых продаваемых автомобилей в Европе оказались:

Dacia Duster (21663 ед., +10,8%),

Opel/Vauxhall Corsa (20932 ед., -6,8%),

Ford Fiesta (20922 ед., -18,5%),

Peugeot 208 (20907 ед., -4,3%),

Volkswagen Tiguan (20603 ед., -17,5%).