С 1 июля российская компания переписала цены в большую сторону только на два автомобиля, хотя предполагалось, что подорожает весь модельный ряд.

Изменённые ценники в июле получили Lada Granta и Lada Vesta, которые прибавили в цене по пять тысяч рублей.

При этом сегодня «Лада.Онлайн» пишет, что «АвтоВАЗ» с 1 августа вновь изменит цены на Lada. Будет это удорожание или снижение цен пока неизвестно.

Как пишет издание, об изменении стоимость автомобилей уже уведомили дилеров, разослав им соответствующее уведомление.

Напомним, что недавно «АвтоВАЗ» запустил продажи Lada XRAY Cross с вариатором.