Новый кроссовер Citroen C3-XR поступил в продажу

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Citroen C3-XR, который создавался исключительно для китайского рынка.

Новинку в дилерских центрах марки можно приобрести по цене от 108 900 до 117 900 юаней, что в пересчёте составляет от 999 000 до 1 082 000 рублей.

Напомним, обновленный Citroen C3-XR был представлен в начале текущего года. «Паркетник» получил большое количество изменений в сравнении с предшественником.

Внешность компактного кроссовера теперь больше похожа на старшие модели линейки. Интерьер тоже частично был позаимствован у C4 Aircross и C5 Aircross.

В Китае Citroen C3-XR предлагается с 1,2-литровым турбомотором мощностью 116 л.с. и 1,6-литровым атмосферным ДВС мощностью 117 л.с.

Трансмиссия доступна 5-ступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая Aisin. Привод у кроссовера исключительно передний.