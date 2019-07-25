Серийный кроссовер Aston Martin дебютирует в декабре

Британский производитель спортивных премиальных авто свой первый кроссовер начнет собирать в декабре. Его сборку организуют на новом заводе в Сейнт-Атане.

На новом автомобильном предприятии уже создали 200 рабочих мест, и на этом заводе будут производить не только кроссовер Aston Martin DBX, но также и электрические машины Aston Martin.

Их на рынке будут предлагать под брендом Lagonda. Aston Martin DBX составит конкуренцию таким популярным кроссоверам как: Lamborghini Urus, Maserati Levante, Bentley Bentayga и Porsche Cayenne.

По данным Autocar, презентация кроссовера состоится в декабре, а прием заказов на него могут начать в следующем месяце.

Продажи кроссовера начнутся в 2020 году. По слухам под капотом «паркетника» будет устанавливаться твин-турбодвигатель V8 мощностью 600 л.с. Также ожидается версия с V12 мощностью 750 л.с.

Напомним, концепт Aston Martin DBX был представлен в 2015 году на Женевском автосалоне, тогда была показана двухдверная модель, а серийный кроссовер будет четыредверным.