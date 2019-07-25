Toyota Hilux уступил лидерство отечественной модели в прошлом месяце. Как сообщают в «Автостат», УАЗ «Пикап» в июне снова стал лидером своего сегмента, улучшив продажи на 1,6% до 314 реализованных экземпляров.

Российский пикап оказался лидером даже несмотря на 4,2-процентный рост раннего лидера Toyota Hilux. Последний был продан в количестве 224 единиц.

При этом общие продажи сегмента в прошлом месяце составили 876 реализованных пикапов, что на 4,8 процента больше.

В тройке лидеров среди пикапов оказался Mitsubishi L200 с показателем 221 проданный экземпляр, что на 33,1 процента больше.

Если говорить об объёмах продаж пикапов за первое полугодие, то лидерство тут остается за УАЗ Пикап – 1 624 ед., а на второй и третьей строчке располагается Toyota Hilux и Mitsubishi L200 – 1 350 и 867 ед.