В СМИ пару дней назад вспомнили про рендеры автомобиля ГАЗ 5000 GL. Некоторые подумали, что это будущая модель седана, которая будет возрождена Горьковским автозаводам.
ГАЗ не выпустит новое поколение «Волги» в переработанном дизайне
25.07.2019 11:50
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ГАЗ 5000 GL получила футуристический дизайн, но как оказалось его создал независимый дизайнер, который никак не связан с автопроизводителем.
В целом продемонстрированная модель на изображениях только и существуют в виртуальном виде.
Портал «АвтоВзгляд» обратился к Горьковскому автомобильному заводу по поводу информации и возрождении «легковушки».
В пресс-службе предприятия заявили: «Содержащиеся в статье изображения — это творчество неизвестного нам дизайнера, никак не связанного с Горьковским автозаводом. Приведенная в тексте информация не имеет никакого отношения к действительности».
Исходя из этого можно сделать выводу, что ждать новую «Волгу» не стоит. Напомним, сейчас ГАЗ сконцентрировался на коммерческих машинах.
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