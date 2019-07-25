ГАЗ не выпустит новое поколение «Волги» в переработанном дизайне

В СМИ пару дней назад вспомнили про рендеры автомобиля ГАЗ 5000 GL. Некоторые подумали, что это будущая модель седана, которая будет возрождена Горьковским автозаводам.

ГАЗ 5000 GL получила футуристический дизайн, но как оказалось его создал независимый дизайнер, который никак не связан с автопроизводителем.

В целом продемонстрированная модель на изображениях только и существуют в виртуальном виде.

Портал «АвтоВзгляд» обратился к Горьковскому автомобильному заводу по поводу информации и возрождении «легковушки».

В пресс-службе предприятия заявили: «Содержащиеся в статье изображения — это творчество неизвестного нам дизайнера, никак не связанного с Горьковским автозаводом. Приведенная в тексте информация не имеет никакого отношения к действительности».

Исходя из этого можно сделать выводу, что ждать новую «Волгу» не стоит. Напомним, сейчас ГАЗ сконцентрировался на коммерческих машинах.