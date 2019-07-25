Mitsubishi представил обновленный Pajero Sport

Компания Mitsubishi официально рассекретила обновлённый внедорожник Pajero Sport, выполненный в стиле новой генерации пикапа Mitsubishi L200.



Обновленная модель будет предлагаться с прежними силовыми установками и КП, а вот его внешность, салон и список оборудования обновились.

Так, в экстерьере автомобиля появились новые бамперы, решетка радиатора, а также оптика, а еще добавили задний спойлер, который расположился на крышке багажника.

В салоне автомобиля предлагается цифровая панель приборов, в которой восьмидюймовый экран.

Размер экрана мультимедийной системы также составляет 8 дюймов, а еще она стала поддерживать приложение Mitsubishi Remote Control.

Это приложение, установленное на смартфон, позволит управлять некоторыми функциями внедорожника удаленно.

Еще для обновленного Mitsubishi Pajero Sport стал доступен электропривод багажной двери, USB-разъемы для пассажиров и дополнительные розетки. О сроках старта продаж и стоимости рестайлингового внедорожника будет объявлено дополнительно.