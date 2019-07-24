Подержанные машины из Китая стали экспортировать в Россию

Первой в КНР начала экспорт автомобилей с пробегом провинция Гуандун (Южный Китай).

Она стала отправлять подержанные автомобили не только в Россию, но и в Камбоджу, Нигерию и Мьянму.

Первая партия состоит из 300 автомобилей на сумму 2,5 млрд долларов. Гуандун, как и Пекин, Шанхай, а также Тяньцзинь еще в мае получили лицензии на поставки машин с пробегом за границу.

Как сообщается, поставлять за границу разрешили все автомобили, но только выпущенные на территории КНР.

Решение об этом было принято властями КНР в связи со снижающимся спросом на рынке авто.