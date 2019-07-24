Первой в КНР начала экспорт автомобилей с пробегом провинция Гуандун (Южный Китай).
Подержанные машины из Китая стали экспортировать в Россию
24.07.2019 23:08
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Она стала отправлять подержанные автомобили не только в Россию, но и в Камбоджу, Нигерию и Мьянму.
Первая партия состоит из 300 автомобилей на сумму 2,5 млрд долларов. Гуандун, как и Пекин, Шанхай, а также Тяньцзинь еще в мае получили лицензии на поставки машин с пробегом за границу.
Как сообщается, поставлять за границу разрешили все автомобили, но только выпущенные на территории КНР.
Решение об этом было принято властями КНР в связи со снижающимся спросом на рынке авто.
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