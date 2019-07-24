Модель нового поколения будет представлена до конца этого года, а пока в компании проводят финальные тестирования.
Новую Skoda Octavia сфотографировали на дороге в Чехии
24.07.2019 22:49
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Новую Skoda Octavia сфотографировали на дороге в Чехии, где автомобиль не имел камуфляжной пленки.
Как известно, Octavia будет представлена в кузове универсал и лифтбек, а судя по снимкам их дизайн выполнят в стилистике прототипа Vision RS, представленного на мотор-шоу в Париже.
В салоне модели появится оформление в стиле хэтчбека Scala, а вот об изменениях в моторной гамме информации пока нет.
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