Опубликован топ-10 иномарок зарубежной сборки в России

По состоянию на начало этого года в автомобильном парке России зарегистрировано в общей сложности 16,6 млн автомобилей, собранных за пределами РФ. На долю таких машин приходится 38%. Больше всего среди них моделей бренда «Тойота» — 3,5 млн экземпляров.

При этом отмечается, что это 95% от всех автомобилей марки в парке. На второй строчке располагается Nissan – 1,6 млн единиц и 75% от всех Nissan в парке.

Третьими самыми популярными иномарками зарубежной сборки являются модели компании Mitsubishi с показателем 1 млн штук (88%).

Машины Volkswagen и Hyundai расположились в пятерке лидеров с результатами 828 тыс. (51%) и 752 тыс. (27%) соответственно.

Еще в списке самых популярных оказались: Honda (746 тыс. ед.; 100%), Daewoo (725 тыс. ед.; 99%), Mercedes-Benz (664 тыс. ед.; 100%), Audi (604 тыс. ед.; 96%) и Mazda (589 тыс. ед.; 79%).