Компания Nissan распространила в сети новое тизерное изображение, подогревая интерес к новому Nissan Juke.



Nissan Juke нового поколения представили на тизере, в сообщении к которому говорится о дате презентации назначенной на 3 сентября.

Уже до конца года кроссовер должен появиться в продаже. На тизере показали переднюю часть автомобиля и судя по нему в целом внешность нового поколения модели останется узнаваемой.

В основе Juke расположится платформа CMF-B, а существенных изменений в габаритах не ожидается.

По предварительным данным, в линейке двигателей автомобиля будет новый 1,3-литровый агрегат, а также двигатель объёмом 1,0 литр.

Дизельная линейка будет представлена полуторалитровым агрегатом.

В дальнейшем для Nissan Juke будет доступна и гибридная силовая установка.