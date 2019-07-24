Авторы канал Carwow решили сравнить новое поколении Suzuki Jimny и Mercedes-AMG G 63 с ДВС, отдача которого 585 л.с.
Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сравнили в гонке по бездорожью
24.07.2019 00:34
17 0
Эти два внедорожника внешне похожи, ведь они оба «квадратные», но на этом их сходства и заканчивается.
Так, в них не только разная мощность моторов, но также большая разница в цене и классах.
При этом специалисты решили выяснить, как Suzuki Jimny и Mercedes-AMG G 63 поведут себя на бездорожье, и сможет ли японский маленький автомобиль пройти трассу также хорошо, как и «Гелик».
Заезд двух рамных полноприводных внедорожников показали на канале Carwow.
Комментарииcomments powered by HyperComments