Ранее в сети публиковали шпионские фото автомобиля после обновления, но его кузов был покрыт плотной камуфляжной пленкой. Однако обновленный Suzuki XL6 рассекретили до премьеры, показав его на первой фотографии без камуфляжа.

Автомобиль заметили на дорогах общего пользования в Индии. Напомним, что Suzuki XL6 создавали на моноприводной платформе от Ertiga Cross.

Модель предлагается в семи- и шестиместной версиях, имеет увеличенный клиренс, рейлинги на крыше, а также после обновления появится новая решетка радиатора, бамперы и оптика.

Габариты автомобиля составят: 4 395/1 753/1 690 мм, колесная база – 2 740 мм. Моторная гамма останется прежней и будет представлена полуторалитровым 104-сильным двигателем, пару которому составит пятискоростная механика.

При этом после обновления в продажу поступит вариант с четырехскоростным автоматом. Стоимость рестайлингового Suzuki XL6 составит около1 млн рупий или более 900 тыс. рублей.