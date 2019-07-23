Mazda готовит обновление для кросс-купе Mazda CX-4

Этот автомобиль в камуфляжной пленке уже заметили во время тестирования, а фото оказались в распоряжении издания Autohome.

Это первые шпионские фото рестайлинговой модели. Она имеет камуфляж, но уже можно сказать, что Mazda CX-4 получит обновленный передний и задний бамперы, изменённую оптику и решетку радиатора.

В салоне модели появится мультимедийная система с увеличенным экраном и поддержкой смартфонов. Изменений в моторной гамме не ожидается.

Актуальная версия купеобразного кросссовера оценена на китайском рынке от 141 тыс. юаней или около 1,3 млн рублей.