В Jaguar объявили о разработке новых моделей

Представители автомобильной компании Jaguar рассказали о новинках, разработка которых уже ведется.

В компании Jaguar объявили о разработке новых моделей из сегмента кроссоверов, среди которых будет флагманский кроссовер и компактная модель этого же сегмента.

Как выяснилось, автопроизводитель уже ведет разработку кроссовера J-Pace, призванного стать флагманом бренда, а на рынке составить конкуренцию таким моделям как Mercedes-Benz GLS-Class, BMW X7 и Audi Q7.

Эта модель будет создана на платформе и станет первым кроссовером марки. Предварительными сроками выхода называют 2021 год.

По слухам, кроссовер оснастят гибридной силовой установкой, причем передавать крутящий момент на переднюю ось будет ДВС, а задние колеса будут вращать электрический двигатель.

Кардана в машине не будет, а его место займет блок батарей, обеспечивающий запас хода порядка 80 км. Не исключено, что в дальнейшем J-Pace получит и полностью электрическую версию.

Помимо этого кроссовера, Jaguar ведет разработку и компактных моделей, которые выйдут на рынок с названиями A-Pace и B-Pace.