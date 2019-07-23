Автопром Петербурга показывает рост объёмов производства по итогам первого полугодия.
Петербургские автозаводы нарастили объем производства на 3%
23.07.2019 23:33
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В отчетный период с конвейера петербургских автозаводов сошло 189,2 тыс. автомобилей, а этот результат оказался выше на 3%.
Самая большая динамика роста была зафиксирована на предприятии по выпуску автомобилей Toyota – плюс 16 процентов.
Если говорить о самых больших объёмах производства, то они как и прежде фиксируются на заводе компании Hyundai.
Как отмечают аналитики, только в июне компании Hyundai, Nissan и Toyota на своих заводах в Петербурге выпустили 30,9 тыс. автомобилей.
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