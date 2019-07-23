На авторынок России выходит кроссовер Brilliance V3

Brilliance V3 должен был появиться в России еще в апреле 2018 года, однако позднее его старт продаж китайская компании перенесла на третий квартал 2018 года. Но он так не добрался до дилерских центров. Сейчас сообщается, что кроссовер должен появится до конца 2019 года.

В РФ будут предлагать кроссовер 2017 модельного года. В списке его оснащения будет: кондиционер, дисковые тормозные механизмы, мультимедийная система, подогрев кресел и камера заднего вида.

Стоит отметить, что на Brilliance V3 ОТТС был оформлен еще в 2016 году и в конце 2019 года у него заканчивается действие.

Исходя из данных Одобрения типа транспортного средств, кроссовер будет предлагаться с 1,5-литровым 107 сильным мотором. Предположительно цена Brilliance V3 составит до 1 млн рублей.

По данным сайта «Китайские автомобили», первая партия Brilliance V3 уже прибыла в Россию, предположительно она составляет 150 ед.