Правильный выбор шин и дисков

Каждый автолюбитель знает, насколько важно выполнять замену шин с переходом с зимнего сезона на летний сезон и наоборот. Как правило переход автомобиля с сезона в сезон, сказывает на финансовых затратах, но тем не менее, он себя оправдывает как со стороны закона, так и со стороны собственной безопасности на дороге.

Выбор дисков для колёс автомобиля, как правило, зависит от марки машины и модели резины на колёсах. Лаконичнее всего при выборе дисков для колёс, ориентироваться на тип шин автомобиля. На сайте магазина https://nakolesah.net.ua/, можно выбрать шины и диск под любой размер и кошелек.

Выбор шин

При выборе резины для автомобиля, следует учитывать несколько критерий:

Назначение шин.

Сезон езды автомобиля.

Марка автомобиля.

Как показала практика, опытные автовладельцы используют исключительно эти критерии. Исходя из этого, можно сделать список шин, которые чаще всего используют автомобилисты:

зимняя резина; летняя резина; демисезонная резина; Низкая широкопрофильная резина;

Используя этот список, каждый водитель уверенно может подобрать для своего автомобиля шины. Зачастую, в весенне – летний период, и осенне-зимний период года, для езды, прекрасно подходит демисезонная резина. В летние жаркие дни, когда трасса нагревается от солнца, для дорог следует использовать летнюю резину. Благодаря её внутренней структуре, она легко переносит нагрузку, быструю езду и манёвренность. Зимняя резина, чаще «обувается» на автомобиль, когда на улицы лёг первый снег, создающий небезопасные условия на дороге. Данная резина имеет шиповое покрытие, что усиливает сцепление колёс к дороге и обеспечивает максимальную остановку автомобиля при гололёде.

Ещё одной новинкой последнего времени, стала, низкопрофильная резина. Эта резина является более дорогая, и имеет ряд отличий от трёх предыдущих видов шин.

Выбор дисков

Для выбора дисков на колёса автомобиля, следует знать полный перечень их видов. Наиболее основные виды дисков для всех авто:

Штампованные диски.

Литые диски.

Кованые и сборные диски.

Наиболее популярные диски для большинства автомобилей стали литые диски. Благодаря своему качеству и внешнему виду они хорошо сочетаются с большинством марок автомобилей. Стоимость таких дисков очень высокая. Благодаря цельному металлу, эти диски хорошо переносят большие нагрузки при езде.

Штампованные диски, как правило, являются наиболее доступными для большинства автовладельцев. Они выполнены из углеродистой стали, имеют стандартный штамп – рисунок, и изготовляются самыми популярными автозаводами мира. В их основе лежит механизированная покраска металла, которая уверенно переносит практически все климатические условия.

Кованные и сборные диски, как правило, изготавливаются по индивидуальному заказу, на что непосредственно влияет их цена и вид. Кованые диски, зачастую используют чаще, исходя из того что их выполнением занимаются многие автозаводы. Сборные диски, так – же выполняются строго механическим путём, но в их состав метала, входят более прочные виды стали.

Исходя из вышенаписанного текста, практически любой автомобилист, без труда найдёт «обувь» к своему авто.