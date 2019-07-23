Шкаф для гаража на парковочное место — какие бывают?

Шкаф для гаража — мечта любого автомобилиста, которому посчастливилось иметь собственные квадратные метры для любимого авто. В этом материале мы рассмотрим, какими бывают шкафы на парковочное место или для гаража, укажем их преимущества, недостатки и прямое назначение.

Самый простой вариант — это обычные полочные стеллажи. Их часто используют для того, чтобы хранить вещи небольшого размера. Это могут быть инструменты, светильники, автомобильные колеса или шины.

Зачастую гараж для авто превращается в небольшую мастерскую, куда устанавливаются малогабаритные станки. Аксессуары, которые используются наряду с ними, вполне логично хранить на таких стеллажах. Недостаток тоже очевиден: крупногабаритные грузы просто не впишутся.

Более функциональными являются стеллажи фронтального типа. Их лучше всего использовать для хранения вещей, которые имеют одинаковый тип. Например, это могут быть автомобильные шины, колеса или строительные материалы. Они удобно складываются и оставляют мало незанятого места.

Очень просто в этом случае вести учет занятого места и определять эффективность его и использования.

Индивидуальный металлический шкаф для гаража, к примеру такие https://xn--80aaffyidzol4b7b.xn--p1ai/ — это самый лучший вариант. В этом случае заказчик сам определяет, каким должен быть размер конструкции, выбирает количество полочек, их толщину, чтобы не возникло проблем с хранением вещей. В данном случае важно изначально знать, что будет храниться. Минус у такого подхода разве что один — стоимость. Но такие шкафы могут прослужить многие десятилетия, ведь изготавливаются из высокопрочных элементов, которые изначально предназначены для хранения габаритных и тяжелых вещей.

Индивидуальный подход также способствует тому, что компания-производитель может соорудить конструкцию, которая удовлетворит заказчика не только формой, но и цветом. Многие автовладельцы предпочитают иметь в своем гараже или на парковочном месте шкаф, который бы гармонировал по цвету с авто.

При установке каких-либо металлических конструкций на парковочное место побеспокойтесь о наличии разрешения от управляющей компании. Многие УК не разрешают загромождать свободное пространство такими малыми архитектурными формами. Если разрешение получить не получится, можно рассмотреть установку такой конструкции не на парковке, а на лестничной площадке. Хотя и в этом случае придется заручиться поддержкой соседей.