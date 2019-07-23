Стало известно, сколько нужно копить россиянину на новую машину

Выяснить, сколько времени потребуется жителю России, чтобы накопить на новую машину, удалось специалистам « Автостат ».

Аналитики использовали за основу данные Росстата, в которых говорится, что самая распространенная на территории РФ заработная плата составляет 23 500 рублей.

Исходя из этого, эксперты посчитали, сколько условно нужно копить россиянину на новую машину, если откладывать всю зарплату.

Также отмечается, что при расчетах не учитывали возможность оформления кредита. Так, например, по итогам первого полугодия стоимость одного автомобиля в среднем по России составила 1,52 млн рублей.

Если откладывать на машину с такой стоимостью потребуется 65 месяцев или 5,5 года с учетом ежемесячной зарплаты в 23 500 рублей.

С другой стороны это средняя стоимость авто, тогда как например, Ладу Гранту с минимальной ценой можно приобрести за 440 тысяч рублей.

В таком случае, копить придется 19 месяцев или 1,5 года. А вот, если копить на Lexus RX, стоимостью более 3 млн рублей потребуется уже 11 лет.