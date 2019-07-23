Компания провела десятый фестиваль с названием 4L International, который посвящен культовому автомобилю Renault 4.



Renault возродил редкий пляжный кабриолет Renault 4, создав его на базе редкой модификации, и сделав его полностью электрическим.

Этот кабриолет существует только в качестве прототипа, причем его создавали не только подразделения компании Renault Classic и Renault Design, но и специалисты Melun Retro Design.

Последняя занимается реставрацией и восстановлением автомобилей. Прототип выпустили на базе редкого пляжного кабриолета Renault 4, созданного ранее в количестве всего 600 экземпляров.

В целом концепт имеет много общего с оригинальной моделью, тем не менее все-таки отличается некоторыми деталями.

В частности, речь идет о закрытой решетке радиатора, так как это электрокар, а также о двухцветном салоне. Электрическую установку в модель установили от Renault Twizy.