Китайский BAIC купил 5% акций немецкого концерна Daimler

Многие акционеры остаются недовольными расширением доли китайских владельцев, тем не менее последняя сделка стала причиной роста акций Daimler на бирже на 4%.

Китайский холдинг BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) теперь является владельцев пяти процентов акций немецкого концерна Daimler.

Как сообщает сам китайский автогигант, напрямую они купили 2,48% акций и право на приобретение дополнительных прав голоса равных 2,52% акционерного капитала немецкой компании.

Отмечается, что такая сделка является результатом долгосрочного сотрудничества двух компаний.

Стоит отметить, что сейчас самым крупным акционером Daimler является Ли Шуфу, а это основатель концерна Geely.