Компания Audi сегодня начала принимать заказы на самый доступный вариант лифтбека Audi A7 Sportback на российском рынке.

Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем будет работать семискоростная КП и система полного привода. Такая модификация будет доступна для покупки в трех комплектациях – Advance, Sport и Design по цене от 4 065 000 рублей.

Лифтбек с новом исполнении разгонится до первой сотни за 6,2 секунды. Напомним, что в прошлом году Audi A7 Sportback вышел на российский рынок с 340-сильным двигателем и стартер-генератором.