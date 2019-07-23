Почему скрипят щетки стеклоочистителя?

Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью решения проблемы скрипящих щеток стеклоочистителя. Эта проблема не просто доставляет дискомфортные ощущения, но и создает опасность для жизни находящихся в салоне людей, поскольку неработающие механизмы значительно ухудшают видимость во время ненастной погоды.

Причины неисправности щеток стеклоочистителя

Количество причин, вызывающих скрипение щеток стеклоочистителя, достаточно велико. Нередко причина заключается в элементарном нежелании владельца авто раскошелиться на новые щетки стеклоочистителя от производителя. Менять дворники необходимо не реже одного раза в год. В число других распространенных причин входят:

Использование дворников низкого качества.

Неудовлетворительная фиксация крепежных элементов при установке щеток стеклоочистителя.

Установка дворников на грязное стекло, вследствие чего они неплотно примыкают к поверхности.

Отклонение угла наклона щеток от девяноста градусов.

Отсутствие жидкости в баке стеклоомывателя.

Неисправность привода щеток.

Неисправность насадок дворников.

Способы избавления от скрипа щеток стеклоочистителя

Большинство проблем, связанных со скрипением щеток стеклоочистителя, можно решить путем замены неисправных деталей. Но в ряде случаев проблема может быть решена гораздо проще. Для этого надо обработать лезвия дворников раствором спирта, чтобы повысить их эластичность, и смазать крепления щеток стеклоочистителя солидолом, избегая попадания смазки на резинки.

Гораздо легче предупредить возникновение таких проблем, чем преодолевать их в дальнейшем. Для этого надо применять следующие профилактические меры:

Регулярно мыть лобовое стекло, избегая при этом использования средств для мытья посуды.

Регулярно смазывать шарниры стеклоочистителя.

Избегать оставления дворников в поднятом состоянии на долгое время.

Не использовать дворники, когда на стекле имеется наледь.

В случае поломки дворников необходимо проверить все вероятные причины их выхода из строя. Первым делом надо убедиться в том, что стекло является чистым, в баке стеклоомывателя имеется жидкость, а резиновые лезвия дворника находятся в правильном положении под требуемым углом. Лишь после выполнения всех этих действий надо приступать к разборке деталей и поиску более серьезных причин.