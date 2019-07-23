Cupra распространила первый тизер нового купеобразного кроссовера

Во Франкфурте бренд Cupra покажет свой первый электрический шоу-кар. Отделившийся от Seat спортивный бренд Cupra опубликовал только тизер новинки, в котором можно увидеть очертание машины.

Концепт будет кроссовером с купеобразным кузовом, причем как заявляет производитель, машина получит «эмоциональный дизайн» и «передовые технологии».

На тизере видно, что в кроссовере сделают фонари на всю ширину кузова и подсвечивающийся логотип.

Предположительно, в основе концепта ляжет тележка MEB, разработанная группой Volkswagen.

Эта платформа создана специально для электрокаров, и в 2019 году на ней будут представлены первые серийные электрические модели.