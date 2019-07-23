Названы самые популярные в РФ подержанные автомобили Hyundai

Рейтинг самых востребованных на вторичном рынке автомобилей Hyundai был составлен по результатам их продаж за первые пять месяцев этого года.

По данным аналитиков «АвтостатИнфо», в отчетный период россияне приобрели 84 248 Hyundai с пробегом, а это на 0,5% меньше.

Чаще всего продаются на рынке подержанных автомобилей седаны «Солярис». Их продажи составили 38 103 ед., что на 8,8% больше.

Hyundai Getz стал вторым с результатом 7486 ед., а в тройку лидеров вошел Hyundai Elantra. Его перепродажи в России составили 6 815 штук, что больше на 1,3%.

Следующим в рейтинге оказался Hyundai Santa Fe, продажи которого выросли на 5% до 6 019 реализованных единиц. На пятой строчке расположился Hyundai ix35 – 6 220 ед., +2%.

Еще в рейтинге указали подержанные Hyundai Tucson (4511 ед., +6,4%), Hyundai i30 (2720 ед., -1%) и Hyundai Creta (2387 ед., +170%).