MINI готовит к выпуску несколько новых кросс-моделей

В BMW намерены заняться вопросом низкого спроса на автомобили марки MINI. Для этого баварский концерн, в состав которого входит и британский автопроизводитель MINI, намерен разработать новые кроссоверы и двухдверные хэтчбеки.

Эта информация была озвучена главой отдела продаж BMW Group Питера Нота, который журналистам Automotive заявил, что в модельном ряду MINI появятся новые модели.

Среди них, как выяснилось, будут и компактные кроссоверы. Уточнять, что это будут за модели представитель не стал.

Напомним, недавно MINI представила свой первый электрический автомобиль Cooper SE. Этот компактный хэтчбек получил силовой агрегат от BMW i3s и запас хода до 270 км.