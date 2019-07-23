В BMW намерены заняться вопросом низкого спроса на автомобили марки MINI. Для этого баварский концерн, в состав которого входит и британский автопроизводитель MINI, намерен разработать новые кроссоверы и двухдверные хэтчбеки.
MINI готовит к выпуску несколько новых кросс-моделей
23.07.2019 00:50
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Эта информация была озвучена главой отдела продаж BMW Group Питера Нота, который журналистам Automotive заявил, что в модельном ряду MINI появятся новые модели.
Среди них, как выяснилось, будут и компактные кроссоверы. Уточнять, что это будут за модели представитель не стал.
Напомним, недавно MINI представила свой первый электрический автомобиль Cooper SE. Этот компактный хэтчбек получил силовой агрегат от BMW i3s и запас хода до 270 км.
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