Российское агентство «Автостат» провело в ноябре прошлого года интересный опрос, в ходе которого выяснилось, чем любят заниматься автомобилисты в свое свободное время.

Так, оказалось, что каждый пятый автовладелец в свободное время предпочитает рыбалку, просмотр фильмов, охоту, поход в развлекательные заведения и многое другое, в числе которого есть и уход за автомобилем.

Экспертами на основании ответов владельцев были названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени.

Оказалось, что среди автомобилистов, которые больше всего свободного времени тратят на автомобили, каждый третий владелец машины УАЗ – 38,3%.

На втором месте оказались модели марки Chevrolet (27,5%), а в тройку вошли авто Skoda (25,9%).

Также более 20% респондентов больше всего времени тратят на уход за Land Rover, Сhery, Hyundai, Volvo, BMW, Volkswagen, Lifan, Audi, LADA, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz.

При этом меньше всего ухаживают за своими автомобилями владельцы Suzuki и Lexus.