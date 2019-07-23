Ecurie Cars из Великобритании выпустит ограниченным тиражом спорткар с внешностью прототипа Jaguar XJ13.
Британские специалисты возродили легендарный Jaguar XJ13 1966 года
23.07.2019 00:48
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Будущую новинку назвали LM69, которая повторяет плавные линии оригинального XJ13, но выглядит более современно.
Машины будут иметь допуск к дорогам общего назначения и в них установят V12 с четырьмя распределительными валами.
Спецификации самой машины и мотора держатся в секрете. Известно, что Ecurie Cars выпустит всего 25 ед. LM69. Цены на модель пока не раскрывают, также неизвестно, когда они будут отправлены клиентам.
Оригинальный Jaguar XJ13 сейчас можно увидеть в Британском автомобильном музее, и сейчас он существует в единственном экземпляре.
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