Британские специалисты возродили легендарный Jaguar XJ13 1966 года

Будущую новинку назвали LM69, которая повторяет плавные линии оригинального XJ13, но выглядит более современно.

Машины будут иметь допуск к дорогам общего назначения и в них установят V12 с четырьмя распределительными валами.

Спецификации самой машины и мотора держатся в секрете. Известно, что Ecurie Cars выпустит всего 25 ед. LM69. Цены на модель пока не раскрывают, также неизвестно, когда они будут отправлены клиентам.

Оригинальный Jaguar XJ13 сейчас можно увидеть в Британском автомобильном музее, и сейчас он существует в единственном экземпляре.