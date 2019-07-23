Cadillac Escalade получит электрическую модификацию

По словам информатора, машина получит запас хода около 643 километров, а это на 100 км больше, чем у электрического кроссовера Tesla Model X.

У него максимальный заявленный пробег на одном заряде 542 километра. Не исключено, что после выхода электрического Escalade глава Tesla анонсирует Model X с более мощным аккумулятором.

Также источник представителям Cadillac Society поведал, что в машине будет установлен полуавтономный помощник водителю Super Cruise. Еще новое поколение внедорожника оснастят мотором от Chevrolet Corvette Z06.

В этом купе отдача агрегата составляет 659 лошадиных сил, а сколько будет ДВС выдавать в Cadillac Escalade пока не сообщается. Презентация нового поколения Escalade запланирована на 2020 год.