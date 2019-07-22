Hyundai Sonata Hybrid обзаведётся крышей из солнечных батарей

Корейская компания рассекретила гибридную версию седана Hyundai Sonata с солнечными панелями на крыше. Солнечные панели используются для зарядки блока аккумуляторов.

Как заявляет производитель, если солнечные панели ежедневно по шесть часов будут подзаряжать аккумуляторы, то это увеличит ежегодный пробег до 1300 км.

Гибридная версия бизнес-седана оснащена 2,0-литровым GDi HEV, в паре с которым работает шестиступенчатая автоматическая коробка переключения передач со встроенным электрическим мотором.

Общая мощность гибридной силовой установки составляет 195 лошадиных сил. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 4,97 л на 100 км пути.

Новика выполнена в стиле Sensuous Sportiness, который впервые применили на концепте Le Fil Rouge, представленном в прошлом году на автосалоне в Женеве.

В оснащении гибридного седана вошла система предупреждения о возможном фронтальном столкновении, удержания в полосе движения, и возможность управления некоторыми функциями и отпирание двери со смартфона.