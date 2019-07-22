Норвегия, которая была лидером по объёмам продаж новых электрокаров длительное время, теперь стала второй.

Теперь Германия стала лидером на европейском рынке электромобилей по итогам первого полугодия.

В отчетный период в стране было реализовано 48 тыс. новых электрокаров, тогда как в Норвегии объёмы продаж таких авто составили 44 тыс. ед.

Несмотря на разные объёмы продаж, Норвегия все же является лидером по доле электрокаров, которая составляет более половины, в то время как на немецком рынке этот показатель равен 2,6%.

Между тем аналитики сообщают, что самые большие продажи электрокаров в 1 полугодии в мире фиксируют в Китае, где было продано 628 тыс. ед.

На втором месте располагается рынок США – 149 тыс. электрокаров.