Норвегия, которая была лидером по объёмам продаж новых электрокаров длительное время, теперь стала второй.
Германия стала лидером на европейском рынке электромобилей
22.07.2019 14:58
44 0
Теперь Германия стала лидером на европейском рынке электромобилей по итогам первого полугодия.
В отчетный период в стране было реализовано 48 тыс. новых электрокаров, тогда как в Норвегии объёмы продаж таких авто составили 44 тыс. ед.
Несмотря на разные объёмы продаж, Норвегия все же является лидером по доле электрокаров, которая составляет более половины, в то время как на немецком рынке этот показатель равен 2,6%.
Между тем аналитики сообщают, что самые большие продажи электрокаров в 1 полугодии в мире фиксируют в Китае, где было продано 628 тыс. ед.
На втором месте располагается рынок США – 149 тыс. электрокаров.
Комментарииcomments powered by HyperComments