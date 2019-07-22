Краны-манипуляторы Isuzu — проверенное качество японской спецтехники

Крано-манипуляторные установки (КМУ) — широко используемая спецтехника в строительстве, грузоперевозках и других смежных областях. На российском рынке широко применяются манипуляторы, установленные на японских шасси Isuzu http://www.comautotorg.ru/isuzu-kran-manipuljator.html.

Применение бортовых манипуляторов

КМУ способны решить ряд различных задач на строительных объектах:

Монтаж и погрузка строительных материалов;

Перемещение небольших строений, например, бытовок, вагончиков;

Погрузка и разгрузка;

Карьерные работы, рытье траншей;

Устранение завалов.

Надежные бортовые манипуляторы Isuzu завоевали российский и европейский рынки благодаря таким качествам как:

Маневренность и легкость в управлении;

Высокая производительность: мощность и грузоподъемность при средних габаритах транспортного средства;

Многофункциональность, экономичность, универсальность.

Концерн Исудзу выпускает несколько модификаций КМУ под различные шасси грузовиков и классифицирует их на серии по массе, размерам, мощности и вылету стрелы:

Серия N. Это малотоннажные и среднетоннажные грузовики Исудзу Эльф и Форвард с грузоподъемностью 3-8 тонн.

Серия F — грузовики с мощностью 9-21 тонн.

C, E серии — тяжеловозы с показателями грузоподъемности 16-65 тонн.

Технические характеристики варьируются в зависимости от модели. Мощность мотора может быть от 95 до 450 лошадиных сил, КПП — пяти- и шестиступенчатые. Все модели оснащены рессорной подвеской и пневматической тормозной системой.

Среди среднетоннажных авто с КМУ наиболее популярным можно считать Исудзу Форвард. Этот универсальный грузовик решает различные задачи по перемещению грузов и транспортировке, при этом обладает оптимальной мощностью, экономичен в расходе топлива и комфортабелен для водителя.

Выбор КМУ Исудзу. На что обратить внимание?

При подборе спецтехники нужно учитывать следующее: мощность, грузоподъемность, дополнительные надстройки на шасси для помощи в транспортировке (бортовые платформы, фургоны и т.п.), размеры и вес предполагаемых к перевозке грузов.

Грузовые платформы Исудзу также различаются длиной и шириной бортов (6,6 — 16 м и 1,9 — 2,6 м соответственно), поэтому при применении манипуляторов важно учитывать габариты перевозимых грузов.

Еще один фактор — тип крепления крюка КМУ. Для работ ниже уровня грунта используется гибкое крепление (колодцы, траншеи, карьерные работы). Для проведения работ на уровне земли — техника с жестким креплением.