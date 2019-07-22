Купе-кроссовер Kia Sportage представлен на рендерах

На рынке кроссоверов появляется все больше моделей с купеобразным кузовом. Такие кроссоверы становятся все популярнее, поэтому автомобильные компании выпускают новинки, чтобы успеть занять позиции в сегменте.

KIA Sportage является бестселлером бренда, но в компании пока не думают выпускать какие-либо его модификации.

Но это не помешало российским дизайнерам из портала «Колеса ру.» подготовить рендерные изображения.

На них представлен как раз купе-кроссовер Kia Sportage, которому решили сделать стремительный и стильный кузов со спортивными элементами.

Такой бы автомобиль мог бы получить 200-сильный двигатель. Напомним, что сейчас кроссовер Kia Sportage предлагается в нашей стране по цене от 1 389 900 рублей за 150-сильную версию.