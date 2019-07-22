Новые модели BMW получат рулевое колесо странной формы

Баварский автопроизводитель намерен в новых машинах устанавливать очень необычный руль. Его фотография уже опубликована в Сети и первым транспортным средством с новым рулевым колесом станет кроссовер iNext.

Серийная версия BMW iNext должна появится через два года. Ее создадут по мотивам концепта Vision iNext и уже в ней использовали новый образец рулевого колеса.

В серийном варианте он будет отличаться от того, что использовали в концепте. Сам руль будет многоугольным, и как объяснили в компании это не просто дизайнерское решение, а новый способ сделать машины более безопасными.



Многоугольное рулевое колесо будут устанавливать в автомобилях с автоматической системой управления, и как считают в компании, за счет граней рулевого колеса водитель сможет быстрее сориентироваться на дороге и распознать текущее положение колес. Это требуется в том случае, если человеку нужно вмешаться в работу автономного управления.



Как сообщают в BMW, электрический кроссовер iNext будет оснащен автопилотом третьего уровня, персональным ассистентом, камерами вместо боковых зеркал и панорамной крышей.