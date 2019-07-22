Тюнеры из Германии сделали Fiat Ducato с гамаком на крыше

Уникальную в своем роде машину разработало немецкое ателье Sunlight, которое на базе полноприводного Fiat Ducato создало машину для любителей активного отдыха.

Спецверсия получила название Cliff 4х4 Adventure Van и как заявляют ее создатели, это первая в мире машина, у которой на крыше есть раскладной гамак.

Фургон помимо гамака оснащен дополнительной защитой днища, дополнительным светом и лебедкой.

На крыше установлена платформа, на которой можно разложить гамак, или использовать ее как багажник.

Внутри авто два спальных места, душевая и большое количество различных отделов для хранения вещей.