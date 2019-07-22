В автопарке России насчитали более 462 тысяч пикапов

Столько автомобилей в кузове «пикап» числилось в российском автопарке по состоянию на начало 2019 года.

В частности, специалисты «АвтостатИнфо», насчитали в автопарке России 461 119 пикапов, из которых 151 302 экземпляра принадлежит нарке «ИЖ».

С существенно меньшим автопарком оказались пикапы японской марки Toyota – 68 114 штук.

Третьими самыми распространенными стали пикапы Mitsubishi, которых числится 61 706 экземпляров, а еще 50 190 ед. приходится на модели «ВИС».

Также аналитики насчитали 29 246 пикапов «УАЗ», 20 097 ед. — Nissan, 16 364 ед. — Volkswagen и 14 553 ед. — Ssang Young.

Что касается самых распространенных моделей пикапов, то ими оказались «ИЖ-2717» (78 720 шт.), Toyota Hilux (61 271 ед.), Mitsubishi L200 (61 179 ед.), UAZ Pickup (29 246 ед.) и «ВИС-2315» (17 720 ед.).