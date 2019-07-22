Названы самые популярные автомобили в Красноярском крае

Российские аналитики опубликовали данные по наиболее распространенным моделям авто в Красноярском крае и в Сибирском ФО в целом.

Как пишут «РБК» ссылаясь на данные «Автостата», по состоянию на начало этого года в регионе больше всего числится Lada 2106.

Таких автомобилей насчитали 44,5 тыс. ед. Второй в рейтинге стала иномарка и ею оказалась Toyota Corolla с автопарком 35 тыс. авто.

Третьим самым популярным автомобилем в Красноярском крае стал Lada 2107 с результатом 33,8 тыс. ед. В десятке лидеров оказались еще Lada 4X4, Lada 2105, GAZ 3110, Lada 2109, Lada 2101, Toyota Camry и Lada 2104.

Что касается пятерки лидеров по Сибирскому ФО, то тут лидером является Lada 2106 (234 тыс. ед.), Toyota Corolla (203 тыс.), а также Lada 2107 (178,9 тыс.), Lada 4х4 (162,3 тыс.) и Lada 2109 (88,6 тыс.).