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В УАЗ рассказали о заливщике швов на базе «Головастика»

Новости
22.07.2019 00:21
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Российский автопроизводитель продолжает своих подписчиков «ВКонтакте» знакомить с историей компании.

Вчера на официальной страничке в соцсети было рассказано про заливщик швов ДС-67А, построенный на базе УАЗ-452Д (Головастик).

Эту машину использовали при СССР для мелкого ремонта дорог. На раме «Головастика» был установлен котел объёмом 150 литров, в который загружалась битумная мастика, а последняя в котле подогревалась до 160-180 C за счет выхлопных газов жидкотопливной горелки.

Готовая жидкость подавалась в трещины асфальта под высоким давлением, создаваемым компрессором.

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