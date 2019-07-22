В компании Volkswagen поделились новыми успехами своего кроссовера Volkswagen Tayron.



Эта модель поступила в продажу в конце осени прошлого года. С момента старта продаж на среднеразмерную новинку наблюдался повышенный спрос и ей даже удалось обойти некоторых своих серьезных конкурентов.

При этом в июне Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж – кроссовер разошелся тиражом в количестве более 13 тысяч экземпляров.

С таким объёмами он смог опередить своего конкурента в лице Toyota RAV4.