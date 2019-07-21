McLaren завершил производство купе McLaren 600LT

McLaren показал эксклюзивный 600LT, над которым работали специалисты тюнинг-ателье McLaren Special Operations(MSO). Новая модель стала последним купе 600LT и 1000-й машиной, реализованной дилерским центром McLaren London.

В отличие от классических спорткаров McLaren 600LT версия от MSO отличается аэродинамическим обвесом, выполненным из композитных материалов, дополнительным воздухозаборником на крыше, а также рядом дополнительных аксессуаров и облегченными колесными дисками.

В салоне спортивного автомобиля использовали черного цвета алькантару и оранжевые вставки из этого же материала.

На креслах и педалях разместили логотип 600LT. Технически спецверсия осталась без изменений. «Сердцем» McLaren 600LT стал 3,8-литровый турбомотор мощностью 600 л.с.и семиступенчатая роботизированная трансмиссия.