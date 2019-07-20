Volkswagen готовит новый городской спортивный кроссовер

Сегмент кроссоверов и внедорожников продолжает не просто пользоваться спросом, но и растет, поэтому автомобильные компании делают ставки на автомобили именно этого сегмента.

Так, недавно компания «Тойота» анонсировала новый кроссовер, а также стало известно еще об одной будущей новинке, но уже от Volkswagen.

Несмотря на то, что последняя делает ставку на электрокары, от моделей с обычными ДВС она не отказывается.

Как рассказали источники в компании, Volkswagen готовит новый городской кроссовер со спортивным характером.

Этот автомобиль ожидается в 2021 году, а за его основу возьмут платформу MQB, а значит в целом кроссовер будет предлагаться не только с ДВС, но и может получить гибридную или даже полностью электрическую версии.