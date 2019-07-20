Новый Chevrolet Corvette может получить электрическую версию

Накануне американская марка Chevrolet провела презентацию нового поколение Chevrolet Corvette, который впервые в истории модели стал среднемоторным.

Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. При этом представитель компании в общении с журналистам Autocar заявил, что руководство бренда рассматривает возможность выпуска полностью электрической модификации модели.

Подробности о такой версии пока не раскрывают, но было отмечено, что новое поколение спорткара разрабатывалось с учетом использования в дальнейшем гибридных установок на основе бензиновых двигателей.

Поэтому гибридный вариант Corvette обязательно появится, но случится это в следующем году.