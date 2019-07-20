Самый дорогой автомобильный номер в истории продан в Великобритании

На торгах за госномер «250» заплатили 518 тыс. фунтов стерлингов (свыше 40 млн рублей).

Владельцем номера стал дилер ретро-автомобилей Джон Коллинз, который госномер установил на Ferrari 250GT SWB, стоимостью порядка 10 млн фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что номер «250» в 2014 году был продан за 400 тысяч фунтов стерлингов, и уже тогда он тоже установил рекорд, как самый дорогой знак.

Ранее в Великобритании был продан автомобильный номер — «AJ1», который появился в 1907 году.