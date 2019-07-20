Всё больше жителей США переезжает жить в автомобили

Речь идет о Лос-Анджелесе, где вдоль дорог стало значительно больше «домов на колесах».

Как оказалось, в таких автомобилях живут приезжие из других городов, а местные жители сдают им в аренду минивэны и фургоны, оборудованные первым необходимым для проживания.

Как оказалось, причиной такой востребованности автомобилей с жилым отсеком является высокая стоимость жилья или его аренды.

В связи с этим многие вынуждены искать место для проживания подешевле. Стоимость проживания в «домах на колесах» составляет 300 долларов в месяц.

Как рассказывают хозяева таких машин, они обычно дают арендаторам только ключи от жилого отсека, тогда как ключи от самого автомобиля остаются у них, чтобы избежать попытки угона.

В свою очередь властям стало поступать немало жалоб на большое количество припаркованных минивэнов и фургонов.

С точки зрения закона проживание в автомобилях не является нарушением, тем не менее власти задумались об этом.