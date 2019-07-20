По предварительным данным Fiat 500 с приставкой к названию «е» будет представлен до конца этого года.

Новый электрический Fiat 500 сфотографировали на тестах, а фото оказались в распоряжении издания MotorAuthority.

Тестовый прототип электрокара облачен в камуфляжную пленку, поэтому детали рассмотреть сложно.

Но в целом можно сказать, что модель получил общие дизайнерские решения с обычной версией, только в первой не будет патрубков выхлопной системы и появится иная решетка радиатора.

В продаже электрокар Fiat 500e появиться в конце 2020 или в начале 2021 года.