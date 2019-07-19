Hyundai показал новую систему смены передач у гибрида

Компания Hyundai сегодня рассказала о новой технологии, которая позволяет увеличивать скорость переключения передач в гибридных автомобилях.

Как отметил автопроизводитель эта технология носит названия Active Shift Control (ASC) и является собственной разработкой компании.

Заявлено, что благодаря ей скорость реакции трансмиссий выросла на 30%.

Всего этого удалось добиться за счет датчика внутри электродвигателя, который отслеживает скорость вращения вала, а также передает все данные на блок управления гибридной силовой установки, где установлено новое программное обеспечение.

Благодаря такой взаимосвязи происходит моментальная синхронизация скорости вала коробки и скорости вращения вала двигателя.

Более того, такая технология, как заявляют в Hyundai, снижает расход топлива, увеличивает срок службы трансмиссии и улучшает плавность. Первой такую технологию получит гибридный Hyundai Sonata.