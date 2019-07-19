Ford Territory на платформе от JMC стал бестселлером сегмента SUV бренда

Основанный на китайской платформе кроссовер Ford Territory оказался бестселлером в сегменте SUV бренда на рынке Китая.



Об этом сообщили представители компании, опубликовав отчет по продажам модели за первое полугодие.

Как сообщили в компании, в отчетный период Ford Territory на платформе от JMC стал бестселлером сегмента SUV марки, который разошелся тиражом в количестве 24 тыс. экземпляров.

Стоит отметить, что кроссовер Territory не является разработкой американской компании, так как это перелицованный китайский «паркетник» JMC Yusheng S330.

В КНР Ford Territory дилеры марки предлагают по цене от 109 800 до 167 800 юаней, что в пересчете составляет от 1 057 000 до 1 600 000 рублей.

Машина доступна только с 1,5-литровым бензиновым мотором семейства EcoBoost. Трансмиссия предлагается 6-ступенчатая механическая или 6-диапазонная автоматическая. Полного привода в Territory нет.